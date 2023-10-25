Федора Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Кирилл Емельянов
Мать: Анисья Алексеева
Рождение ребёнка
02.01.1807
Сын: Василий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Максимов
Рождение ребёнка
25.09.1809
Дочь: Пелагея Филипова
Отец ребёнка: Филипп Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Максимов
Смерть
Неизвестно