Федора Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Кирилл Емельянов

Мать: Анисья Алексеева

Рождение ребёнка
02.01.1807

Сын: Василий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Максимов

Рождение ребёнка
25.09.1809

Дочь: Пелагея Филипова

Отец ребёнка: Филипп Максимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Максимов

Смерть
Неизвестно
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