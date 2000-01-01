Чередов Еким Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Чередов Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Анна Йокимовна
Мать ребёнка: Чередова Марфа Степановна
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Чередов Александр Йокимович
Мать ребёнка: Чередова Марфа Степановна
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Чередов Владимир Йокимович
Мать ребёнка: Чередова Марфа Степановна
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Федосья Йокимовна
Мать ребёнка: Чередова Марфа Степановна
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Анфиса Йокимовна
Мать ребёнка: Чередова Марфа Степановна
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Ксения Йокимовна
Мать ребёнка: Чередова Марфа Степановна
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Чередов Василий Йокимович
Мать ребёнка: Чередова Марфа Степановна
Рождение ребёнка
Около 1892
Мать ребёнка: Чередова Марфа Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1897