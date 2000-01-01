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Чередов Еким Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Чередов Иван Петров

Мать: Чередова Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Анна Йокимовна

Мать ребёнка: Чередова Марфа Степановна

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Чередов Александр Йокимович

Мать ребёнка: Чередова Марфа Степановна

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Чередов Владимир Йокимович

Мать ребёнка: Чередова Марфа Степановна

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Федосья Йокимовна

Мать ребёнка: Чередова Марфа Степановна

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Анфиса Йокимовна

Мать ребёнка: Чередова Марфа Степановна

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Ксения Йокимовна

Мать ребёнка: Чередова Марфа Степановна

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Чередов Василий Йокимович

Мать ребёнка: Чередова Марфа Степановна

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Чередов Степан Йокимович

Мать ребёнка: Чередова Марфа Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Марфа Степановна

Смерть
До 1897
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