Дроздов Владимир
Место рожденияРоссия
Дата рождения29.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.?.?
Отец: Артемьев Паладий
Мать: Дроздова Зоя
Россия
Рождение ребёнка
21.01.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Самара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Смерть
Неизвестно
г. Самара