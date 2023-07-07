Дроздов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДроздов Владимир

Дроздов Владимир

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

29.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.?.?

Отец: Артемьев Паладий

Мать: Дроздова Зоя

Россия
Рождение ребёнка
21.01.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
Неизвестно
г. Самара