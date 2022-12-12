Сергеева (Кирпичникова) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.10.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1913 ст.
Рождение ребёнка
03.02.1914 ст.
Дочь: Сергеева Мария Павловна
Отец ребёнка: Сергеев Павел Матвеевич
Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно