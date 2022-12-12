Сергеева (Кирпичникова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеева (Кирпичникова) Пелагея Ивановна

Сергеева (Кирпичникова) Пелагея Ивановна

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.10.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.01.1913 ст.

Муж: Сергеев Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
03.02.1914 ст.

Дочь: Сергеева Мария Павловна

Отец ребёнка: Сергеев Павел Матвеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close