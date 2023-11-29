Катковский Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катковский Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катковский Федор Борисович

Мать ребёнка: Катковская Надежда Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катковский Иван Борисович

Мать ребёнка: Катковская Надежда Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катковская Надежда Игнатьевна

Смерть
Неизвестно

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