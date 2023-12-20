Могленцова (Степанькова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могленцова (Степанькова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Степаньков Илларион

Мать: Степанькова (Козлова) Секлетинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пенькова (Могленцова) Любовь

Отец ребёнка: Могленцов Виктор

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Поволоцкая (Степанькова) Надежда

Отец ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
1951

Сын: Могленцов Анатолий

Отец ребёнка: Могленцов Виктор

Рождение ребёнка
1954

Дочь: (Могленцов) Александра

Отец ребёнка: Могленцов Виктор

Смерть
Неизвестно

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