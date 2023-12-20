Могленцова (Степанькова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пенькова (Могленцова) Любовь
Отец ребёнка: Могленцов Виктор
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Поволоцкая (Степанькова) Надежда
Отец ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Сын: Могленцов Анатолий
Отец ребёнка: Могленцов Виктор
Рождение ребёнка
1954
Дочь: (Могленцов) Александра
Отец ребёнка: Могленцов Виктор
Смерть
Неизвестно