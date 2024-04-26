Коновалова Светлана Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.12.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1938
Рождение ребёнка
05.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колокольцев Александр Ильич
Рождение ребёнка
06.07.1965
Сын: Колокольцев Юрий Александрович
Отец ребёнка: Колокольцев Александр Ильич
Рождение ребёнка
28.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колокольцев Александр Ильич