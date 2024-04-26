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Коновалова Светлана Ивановна

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Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

15.12.1938

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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1965 г.р.
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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1938

Отец: Коновалов Иван Григорьевич

Мать: Ахрименкова Александра Ивановна

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
05.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колокольцев Александр Ильич

Рождение ребёнка
06.07.1965

Сын: Колокольцев Юрий Александрович

Отец ребёнка: Колокольцев Александр Ильич

Рождение ребёнка
28.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колокольцев Александр Ильич

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