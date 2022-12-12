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Ермакова Елена Антоновна
Ермакова Елена Антоновна
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Место рождения
Ангарск
, Ангарское, Иркутская область
Дата рождения
21.06.1991
Пол
Женский
Отец
Ермаков Антон Евгеньевич
1969 г.р.
Мать
Ермакова Елена Викторовна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1991
Отец:
Ермаков Антон Евгеньевич
Мать:
Ермакова Елена Викторовна
Ангарск
, Ангарское, Иркутская область
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