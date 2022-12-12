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Екатерина Семеновна

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Место рождения

Белое, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1682

Дата смерти

Между 1738 и 1741

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Белое, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
21.01.1724

Муж: Кирилл Фаддеевич

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1724

Дочь: Матрона Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Фаддеевич

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1731

Сын: Иван Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Фаддеевич

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1732

Сын: Александр Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Фаддеевич

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Между 1738 и 1741
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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