Екатерина Семеновна
Место рождения
Дата рождения1682
Дата смертиМежду 1738 и 1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1724
Муж: Кирилл Фаддеевич
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1724
Дочь: Матрона Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Фаддеевич
Рождение ребёнка
1731
Сын: Иван Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Фаддеевич
Рождение ребёнка
1732
Сын: Александр Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Фаддеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1738 и 1741