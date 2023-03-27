Чапушин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапушин Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Михайлова Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чапушин Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильев Анисия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чапушин Федор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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