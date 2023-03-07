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Тананин Иван Григорьев

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Место рождения

Киселиха, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Тананин Григорий Иванов

Мать: не указана

Киселиха, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Васса Иванова

Мать ребёнка: Тананина Марфа Васильева

Киселиха, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Тананина Марфа Васильева

Киселиха, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Тананин Прокопий Иванов

Мать ребёнка: Тананина Марфа Васильева

Киселиха, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тананина Марфа Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Киселиха, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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