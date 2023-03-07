Тананин Иван Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Тананин Григорий Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Васса Иванова
Мать ребёнка: Тананина Марфа Васильева
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Тананина Марфа Васильева
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Тананина Марфа Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тананина Марфа Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762