Садок Савелий Ксенофонтович
Место рождения
Дата рождения10.10.1897
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1897
Отец: Ксенофонт Онисифор Никифорович
Мать: Анна Степановна
Бракосочетание
12.07.1915
Жена: Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.11.1917
Дочь: Мария Садоковна
Мать ребёнка: Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.06.1919
Сын: Александр Садокович
Мать ребёнка: Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.09.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ксения Тимофеевна
Смерть
1941