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Садок Савелий Ксенофонтович

Место рождения

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

10.10.1897

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Между 1857 и 1858 г.р.

Мать

Между 1854 и 1860 г.р.

Жена

Между 1890 и 1894 г.р.

Дети

1917 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1897

Отец: Ксенофонт Онисифор Никифорович

Мать: Анна Степановна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
12.07.1915

Жена: Ксения Тимофеевна

Рождение ребёнка
23.11.1917

Дочь: Мария Садоковна

Мать ребёнка: Ксения Тимофеевна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
13.06.1919

Сын: Александр Садокович

Мать ребёнка: Ксения Тимофеевна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ксения Тимофеевна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
12.09.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ксения Тимофеевна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
1941

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