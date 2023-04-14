Горбовская Валентина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1959
Сын: Горбовский Сергей Леонидович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.12.1964
Сын: Горбовский Олег Леонидович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан