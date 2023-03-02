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Шеметова (Шеметова) Дарья
Шеметова (Шеметова) Дарья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1828
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шеметов Максим
1777 г.р.
Мать
Шеметова Мария
1794 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец:
Шеметов Максим
Мать:
Шеметова Мария
Смерть
Неизвестно
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