Моргачев Савватий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Моргачев Василий Савватиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Аксинья Савватиева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Марфа Савватиева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно