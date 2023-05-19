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Моргачев Савватий Иванов

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Моргачев Иван Семенов

Мать: Моргачева Прасковья Архипова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Моргачев Конон Савватиев

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Моргачев Василий Савватиев

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Аксинья Савватиева

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Марфа Савватиева

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно