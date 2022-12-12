Зарбашева (Бердяева) Акулина Федоровна
Место рожденияВыс-Колоховский
Дата рождения03.05.1894
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1894
Отец: Бердяев Федор Андреевич
Выс-Колоховский
Бракосочетание
16.02.1918
Рождение ребёнка
08.08.1926
Дочь: Похабова Таисья Алексеевна
Отец ребёнка: Зарбашев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
20.12.1928
Дочь: Тагильцева Ольга Алексеева
Отец ребёнка: Зарбашев Алексей Григорьевич
Высокий Колок, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1943
Сын: Зарбашев Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Зарбашев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Истомина Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Зарбашев Алексей Григорьевич