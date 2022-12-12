Зарбашева (Бердяева) Акулина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарбашева (Бердяева) Акулина Федоровна

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Место рождения

Выс-Колоховский

Дата рождения

03.05.1894

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1894

Отец: Бердяев Федор Андреевич

Мать: Бердяева Дария Гавриловна

Выс-Колоховский
Бракосочетание
16.02.1918

Муж: Зарбашев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
08.08.1926

Дочь: Похабова Таисья Алексеевна

Отец ребёнка: Зарбашев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
20.12.1928

Дочь: Тагильцева Ольга Алексеева

Отец ребёнка: Зарбашев Алексей Григорьевич

Высокий Колок, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Зарбашев Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Зарбашев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Истомина Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Зарбашев Алексей Григорьевич

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