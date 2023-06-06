Ахтямов Мухамедзян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Зюмагулов Ахтям
Мать: Губейдуллина Гулюстана
Рождение ребёнка
23.11.1857
Сын: Мухамедзянов Мухаметгалим
Мать ребёнка: Гумерова Замялниса??
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гумерова Замялниса??
Место жительства
Неизвестно
Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно