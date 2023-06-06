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Ахтямов Мухамедзян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Зюмагулов Ахтям

Мать: Губейдуллина Гулюстана

Рождение ребёнка
23.11.1857

Сын: Мухамедзянов Мухаметгалим

Мать ребёнка: Гумерова Замялниса??

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гумерова Замялниса??

Место жительства
Неизвестно
Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно