Долотов Илларион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долотов Илларион

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1952

Дочь: Долотова Тамара Илларионовна

Мать ребёнка: Долотова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долотов Геннадий Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долотов Владимир Илларионович

Мать ребёнка: Долотова Анна

Смерть
Неизвестно
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