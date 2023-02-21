Долотов Илларион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1952
Дочь: Долотова Тамара Илларионовна
Мать ребёнка: Долотова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долотов Геннадий Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долотов Владимир Илларионович
Мать ребёнка: Долотова Анна
Смерть
Неизвестно