Кривоногова Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова Анна Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1869

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1887

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Кривоногов Михаил Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Кривоногов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Кривоногов Михаил Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1901

Сын: Кривоногов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Кривоногов Михаил Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
10.03.1914

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Кривоногов Михаил Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоногов Михаил Петрович

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