Кривоногова Анна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1887
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Кривоногов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Кривоногов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Кривоногов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
01.10.1901
Сын: Кривоногов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Кривоногов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
10.03.1914
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Кривоногов Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно