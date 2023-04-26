Сторожев Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Сторожев Иван Маркович
Мать: Марья Антоновна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Пахомова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Балукова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1884
Дочь: Горбунова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Сторожев Ульян (Иулиан) Андреевич
Мать ребёнка: Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Сторожев Максим Андреевич
Мать ребёнка: Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Светлакова Марья Андреевна
Мать ребёнка: Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Сторожев Степан Андреевич
Мать ребёнка: Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Ивановна
Смерть
1910
Похороны
Неизвестно