Сторожев Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сторожев Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Сторожев Иван Маркович

Мать: Марья Антоновна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Пахомова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Балукова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
16.02.1884

Дочь: Горбунова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Сторожев Ульян (Иулиан) Андреевич

Мать ребёнка: Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Сторожев Максим Андреевич

Мать ребёнка: Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Светлакова Марья Андреевна

Мать ребёнка: Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Сторожев Степан Андреевич

Мать ребёнка: Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Ивановна

Смерть
1910
Похороны
Неизвестно