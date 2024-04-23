Елена Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1876

Муж: Василий Ильич

Рождение ребёнка
11.07.1877

Дочь: Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.06.1879

Сын: Павел Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.11.1880

Сын: Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1882

Сын: Роман Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.12.1883

Сын: Николай Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1885

Сын: Илья Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.12.1887

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
30.03.1890

Сын: Никита Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1895

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
16.08.1897

Сын: Мирон Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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