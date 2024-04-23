Елена Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1876
Муж: Василий Ильич
Рождение ребёнка
11.07.1877
Дочь: Акулина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Ильич
Рождение ребёнка
23.06.1879
Сын: Павел Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ильич
Рождение ребёнка
24.11.1880
Сын: Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ильич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Георгиевич
Рождение ребёнка
01.10.1882
Сын: Роман Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ильич
Рождение ребёнка
09.12.1883
Сын: Николай Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ильич
Рождение ребёнка
18.07.1885
Сын: Илья Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ильич
Рождение ребёнка
13.12.1887
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Ильич
Рождение ребёнка
30.03.1890
Сын: Никита Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ильич
Рождение ребёнка
16.04.1895
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ильич
Рождение ребёнка
16.08.1897
Сын: Мирон Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ильич