Сорокин Александр Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Александр Валерьевич

Сорокин Александр Валерьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Марина Николаевна

Рождение ребёнка
31.07.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Марина Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close