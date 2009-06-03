Сорокин Александр Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Марина Николаевна
Рождение ребёнка
31.07.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Марина Николаевна