Пашкова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1988
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.06.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пашков Павел Васильевич
Рождение
1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пашков Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пашков Влалимир
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно