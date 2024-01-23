Пашкова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1988

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пашков Павел Васильевич

Рождение
1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашков Виктор Павлович

Отец ребёнка: Пашков Павел Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашков Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашков Влалимир

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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