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Голондарев Михаил Александрович

Место рождения

с. Крийнички Самойловского района, Саратовской обл.

Дата рождения

27.04.1939

Дата смерти

27.11.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1939

Отец: Голондарев Александр Ефремович

Мать: Голондарева Анна Максимовна

с. Крийнички Самойловского района, Саратовской обл.
Бракосочетание
04.03.1961

Жена: Голондарева Таисия Васильевна

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Левина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Голондарева Таисия Васильевна

с. Крийнички, Самойловского района, Саратовской обл.
Рождение ребёнка
1965

Дочь: Голондарева Елена Михайловна

Мать ребёнка: Голондарева Таисия Васильевна

с. Крийнички Самойловского района, Саратовской обл.
Рождение ребёнка
1966

Дочь: Батиева Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Голондарева Таисия Васильевна

с. Крийнички Самойловского района, Саратовской обл.
Рождение ребёнка
1966

Дочь: Батиева Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Голондарева Таисия Васильевна

с. Крийнички, Самойловского района Саратовской обл.
Смерть
27.11.1985