Голондарев Михаил Александрович
Место рожденияс. Крийнички Самойловского района, Саратовской обл.
Дата рождения27.04.1939
Дата смерти27.11.1985
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1939
с. Крийнички Самойловского района, Саратовской обл.
Бракосочетание
04.03.1961
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Левина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Голондарева Таисия Васильевна
с. Крийнички, Самойловского района, Саратовской обл.
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Голондарева Елена Михайловна
Мать ребёнка: Голондарева Таисия Васильевна
с. Крийнички Самойловского района, Саратовской обл.
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Батиева Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Голондарева Таисия Васильевна
с. Крийнички Самойловского района, Саратовской обл.
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Батиева Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Голондарева Таисия Васильевна
с. Крийнички, Самойловского района Саратовской обл.
Смерть
27.11.1985