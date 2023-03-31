Косенкова Гликерия Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1882
Ф-389 О-1 Д-420 (1882г) Васильевка, Любимовка, Преображенка, Богдановка Поручители: Виноградов Осип Иванов, Ковалев Герасим Филиппов, Иван Борисовский и Иван Пивнев
Рождение ребёнка
16.10.1883
Сын: Косенков Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Косенков Иван Алексеевич
Ф-389 О-1 Д-454 (1883г) Любимовка, Преображенка, Богдановка Восприемник: Пивнев Иван (д Николаевка)
Рождение ребёнка
28.03.1885
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Косенков Иван Алексеевич
Ф-389 О-1 Д-571 (1885г) Логачевка, Любимовка Восприемники: Виноградов Никита Осипов, Степанида Денисова
Рождение ребёнка
17.06.1888
Сын: Косенков нечитаемо Иванович
Отец ребёнка: Косенков Иван Алексеевич
Ф-389 О-1 Д-595 (1888г) Любимовка, Логачевка, Марковка, Михайловка Восприемник: Василиса Алексеевна
Рождение ребёнка
19.10.1891
Сын: Косенков Артемий Иванович
Отец ребёнка: Косенков Иван Алексеевич
Фонд 389 Опись 1 Дело 685 (1891 год) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка, Марковка, Михайловка
Рождение ребёнка
17.09.1894
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Косенков Иван Алексеевич
Фонд 389 Опись 1 Дело 770 (1894 г) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка, Марковка
Рождение ребёнка
13.10.1896
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Косенков Иван Алексеевич
Фонд 389 Опись 1 Дело 839, 1896 г Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка
Рождение ребёнка
19.01.1902
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Косенков Иван Алексеевич
Фонд 389 Опись 1 Дело 1062, 1902 год (дело в ОГАОО оцифровано) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Федоровка, Любимовка Восприемники: Евдокимов Дмитри... Показать все
Рождение ребёнка
16.08.1905
Отец ребёнка: Косенков Иван Алексеевич
Ф-389 О-1 Д-1496 1905 год Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Логачёвка, Любимовка, Марковка, Михайловка
Рождение ребёнка
14.10.1907
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Косенков Иван Алексеевич
Фонд 389 Опись 1 Дело 1564 (1907г) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Казанка, Логачевка, Любимовка
Смерть
Неизвестно