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Косенкова Гликерия Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1882

Муж: Косенков Иван Алексеевич

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Ф-389 О-1 Д-420 (1882г) Васильевка, Любимовка, Преображенка, Богдановка Поручители: Виноградов Осип Иванов, Ковалев Герасим Филиппов, Иван Борисовский и Иван Пивнев
Рождение ребёнка
16.10.1883

Сын: Косенков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Косенков Иван Алексеевич

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Ф-389 О-1 Д-454 (1883г) Любимовка, Преображенка, Богдановка Восприемник: Пивнев Иван (д Николаевка)
Рождение ребёнка
28.03.1885

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Косенков Иван Алексеевич

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Ф-389 О-1 Д-571 (1885г) Логачевка, Любимовка Восприемники: Виноградов Никита Осипов, Степанида Денисова
Рождение ребёнка
17.06.1888

Сын: Косенков нечитаемо Иванович

Отец ребёнка: Косенков Иван Алексеевич

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Ф-389 О-1 Д-595 (1888г) Любимовка, Логачевка, Марковка, Михайловка Восприемник: Василиса Алексеевна
Рождение ребёнка
19.10.1891

Сын: Косенков Артемий Иванович

Отец ребёнка: Косенков Иван Алексеевич

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 685 (1891 год) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка, Марковка, Михайловка
Рождение ребёнка
17.09.1894

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Косенков Иван Алексеевич

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 770 (1894 г) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка, Марковка
Рождение ребёнка
13.10.1896

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Косенков Иван Алексеевич

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 839, 1896 г Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка
Рождение ребёнка
19.01.1902

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Косенков Иван Алексеевич

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 1062, 1902 год (дело в ОГАОО оцифровано) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Федоровка, Любимовка Восприемники: Евдокимов Дмитри... Показать все
Рождение ребёнка
16.08.1905

Сын: Косенко Павел Иванович

Отец ребёнка: Косенков Иван Алексеевич

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Ф-389 О-1 Д-1496 1905 год Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Логачёвка, Любимовка, Марковка, Михайловка
Рождение ребёнка
14.10.1907

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Косенков Иван Алексеевич

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 1564 (1907г) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Казанка, Логачевка, Любимовка
Смерть
Неизвестно
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