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Чирков Осип Тихонов

Место рождения

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

1751

Пол

Мужской

Отец

Около 1675 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1702 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Чирков Тихон Васильев

Мать: не указана

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова (Кропачева) Евдокия Мокеева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Чирков Яков Осипов

Мать ребёнка: Чиркова (Кропачева) Евдокия Мокеева

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Чирков Егор Осипов

Мать ребёнка: Чиркова (Кропачева) Евдокия Мокеева

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1751
Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния

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