Чирков Осип Тихонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смерти1751
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Чирков Тихон Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Чирков Яков Осипов
Мать ребёнка: Чиркова (Кропачева) Евдокия Мокеева
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Чирков Егор Осипов
Мать ребёнка: Чиркова (Кропачева) Евдокия Мокеева
Смерть
1751