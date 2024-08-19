Karpovica (Munkevica) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Karpovica (Munkevica) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Karpovica) ?

Отец ребёнка: Karpovics Ansis

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Karpovica) Līze Matilde

Отец ребёнка: Karpovics Ansis

Рождение ребёнка
?.09.1877

Дочь: Grīntāle (Karpovica Karpovics) Lizete Kristīne

Отец ребёнка: Karpovics Ansis

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