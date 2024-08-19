Karpovica (Munkevica) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Karpovica) ?
Отец ребёнка: Karpovics Ansis
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Karpovica) Līze Matilde
Отец ребёнка: Karpovics Ansis
Рождение ребёнка
?.09.1877
Дочь: Grīntāle (Karpovica Karpovics) Lizete Kristīne
Отец ребёнка: Karpovics Ansis