Евсюкова Елена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвсюкова Елена Борисовна

Евсюкова Елена Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1966

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1966

Отец: Кудря Борис Гаврилович

Мать: Кудря Мария Семеновна

Рождение ребёнка
23.05.1992

Дочь: Евсюкова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Евсюков Яков Иванович

Рождение ребёнка
22.12.1996

Дочь: Мартынович Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Евсюков Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсюков Яков Иванович