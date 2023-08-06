Евсюкова Елена Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1966
Отец: Кудря Борис Гаврилович
Мать: Кудря Мария Семеновна
Рождение ребёнка
23.05.1992
Дочь: Евсюкова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Евсюков Яков Иванович
Рождение ребёнка
22.12.1996
Дочь: Мартынович Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Евсюков Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно