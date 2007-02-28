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Чакрян Диана Сианиславовна
Чакрян Диана Сианиславовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.02.2007
Пол
Женский
Отец
Чакрян Станислав Матиросович
1983 г.р.
Мать
Чакрян Екатерина Павловна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.2007
Отец:
Чакрян Станислав Матиросович
Мать:
Чакрян Екатерина Павловна
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