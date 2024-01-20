Баба Паня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баба Паня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Отец Бабы Мани

Мать: Мать Бабы Мани

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еще Один Ребенок

Отец ребёнка: Муж Бабы Пани

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Муж Бабы Пани

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Муж Бабы Пани

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муж Бабы Пани

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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