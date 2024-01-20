Баба Паня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Отец Бабы Мани
Мать: Мать Бабы Мани
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еще Один Ребенок
Отец ребёнка: Муж Бабы Пани
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Муж Бабы Пани
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Муж Бабы Пани
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муж Бабы Пани
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно