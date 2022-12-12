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Заровняев Николай Михайлович
Заровняев Николай Михайлович
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Место рождения
Сюдумарь
, Уржумский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
1928
Дата смерти
2005
Пол
Мужской
Отец
Заровняев Михаил Андреевич
1908 г.р.
Мать
Заровняева Анна Николаевна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец:
Заровняев Михаил Андреевич
Мать:
Заровняева Анна Николаевна
Сюдумарь
, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
2005
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