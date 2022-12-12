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Заровняев Николай Михайлович

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Место рождения

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1928

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Заровняев Михаил Андреевич

Мать: Заровняева Анна Николаевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
2005
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