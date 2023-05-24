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Василенко -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Василенко Сидр Кириллович

Отец ребёнка: Василенко Кирилл

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кравец Пелагея Кирилловна

Отец ребёнка: Василенко Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василенко Василий Кириллович

Отец ребёнка: Василенко Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василенко- Мирошниченко Матрёна Кирилловна

Отец ребёнка: Василенко Кирилл

Смерть
Неизвестно