Юрин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиДо ?.01.1892
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Юрин Василий Николаевич
Мать: Юрина Агафья Трифоновна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Кечкина Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.
Дочь: Плешакова Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрин Филипп Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Озерова Аксинья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До ?.01.1892