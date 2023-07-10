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Юрин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

До ?.01.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Юрин Василий Николаевич

Мать: Юрина Агафья Трифоновна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Кечкина Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885 ст.

Дочь: Плешакова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрин Филипп Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Озерова Аксинья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До ?.01.1892