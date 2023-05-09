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Аншукова Елена Викторовна
Аншукова Елена Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Аншуков Виктор Ерастович
Мать
Аншукова Татьяна Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Аншуков Виктор Ерастович
Мать:
Аншукова Татьяна Николаевна
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