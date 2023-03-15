Акимов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Акимов Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: ?
Мать ребёнка: Акимова Степанида
Рождение ребёнка
1905
Сын: Акимов ?
Мать ребёнка: Акимова Степанида
Рождение ребёнка
1912
Сын: Акимов ?
Мать ребёнка: Акимова Степанида
Рождение ребёнка
24.06.1916
Сын: Акимов Михаил
Мать ребёнка: Акимова Степанида
Смерть
Неизвестно