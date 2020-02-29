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Корешков Анатолий Григорьевич

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Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

02.11.1935

Дата смерти

29.02.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1935

Отец: Корешков Григорий Иванович

Мать: Ульянова Вера Николаевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Родился с искривлением позвоночника. Горбатый. Лечился в 1941 с матерью в 6 лет. Попал под бомбежку.
Работа или профессия
1966
Москва, город федерального значения Москва
Редактор, Сценарист Кабачок 13 стульев с 1966 по 1989гг
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корешков Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Корешкова Светлана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корешков Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Корешкова Светлана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корешкова Светлана

Смерть
29.02.2020
Москва, город федерального значения Москва