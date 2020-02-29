Корешков Анатолий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1935
Дата смерти29.02.2020
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1935
Родился с искривлением позвоночника. Горбатый. Лечился в 1941 с матерью в 6 лет. Попал под бомбежку.
Работа или профессия
1966
Редактор, Сценарист Кабачок 13 стульев с 1966 по 1989гг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корешков Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Корешкова Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корешков Юрий Анатольевич
Мать ребёнка: Корешкова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корешкова Светлана
Смерть
29.02.2020