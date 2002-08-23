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Шаломанова (Митяева) Любовь Петровна
Шаломанова (Митяева) Любовь Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.01.1950
Пол
Женский
Отец
Митяев Петр Максимович
1910 г.р.
Мать
Митяева Мавра Ивановна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1950
Отец:
Митяев Петр Максимович
Мать:
Митяева Мавра Ивановна
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