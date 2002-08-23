Шаломанова (Митяева) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаломанова (Митяева) Любовь Петровна

Шаломанова (Митяева) Любовь Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1950

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1950

Отец: Митяев Петр Максимович

Мать: Митяева Мавра Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close