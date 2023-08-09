Чунарева Шалавина Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения25.01.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1961
Рождение ребёнка
15.02.1980
Сын: Шалавин Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Шалавин Андрей
Бракосочетание
08.01.1988
Муж: Шалавин Андрей
Рождение ребёнка
19.05.1990
Дочь: Шалавина Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Шалавин Андрей
Место жительства
Неизвестно
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика