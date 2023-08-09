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Чунарева Шалавина Татьяна Александровна

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Место рождения

Большая Соснова, Большесосновский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

25.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1961

Отец: Чунарев Александр Лазаревич

Мать: Чунарева Валентина Викторовна

Большая Соснова, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.02.1980

Сын: Шалавин Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Шалавин Андрей

Бракосочетание
08.01.1988

Муж: Шалавин Андрей

Рождение ребёнка
19.05.1990

Дочь: Шалавина Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Шалавин Андрей

Место жительства
Неизвестно
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика