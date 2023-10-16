Кулагина (Королева) Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулагина (Королева) Анна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королев Никита Андрианович

Мать: Королева Пелагея Егоровна

Рождение ребёнка
20.05.1951

Дочь: Тылкина Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Кулагин Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнеева Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Кулагин Владимир Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулагин Владимир Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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