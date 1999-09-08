Каплун (Устинова) Зоя Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каплун (Устинова) Зоя Дмитриевна

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Место рождения

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область

Дата рождения

31.12.1920

Дата смерти

08.09.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.03.1947

Сын: Каплун Владимир Иосифович

Отец ребёнка: Каплун Иосиф Аронович

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Бракосочетание
15.04.1947

Муж: Каплун Иосиф Аронович

Работа или профессия
Неизвестно
Швея. | Должность: Швея.
Работа или профессия
Неизвестно
Швея.
Место жительства
Неизвестно
Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Смерть
08.09.1999
Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Похороны
Неизвестно