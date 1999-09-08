Каплун (Устинова) Зоя Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения31.12.1920
Дата смерти08.09.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1947
Сын: Каплун Владимир Иосифович
Отец ребёнка: Каплун Иосиф Аронович
Бракосочетание
15.04.1947
Работа или профессия
Неизвестно
Швея. | Должность: Швея.
Работа или профессия
Неизвестно
Швея.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.09.1999
Похороны
Неизвестно