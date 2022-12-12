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Бобров Сергей Иванович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

13.04.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
13.04.1943
Славута, Хмельницька область
Причина смерти: Погиб в плену | Место захоронения - Украинская ССР, Каменец-Подольская обл., Славутский р-н, г. Славута, лагерь военнопленных.
Военная служба
С по 13.04.1943
Призван Илекским РВК. Попал в плен, содержался в лагере военнопленных «Гросс-лазарет Славута» (Шталаг 301/Z), город Славута. Этот лагерь создавался немцами якобы для лечения раненых и больных пленных ... Показать все
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