Чижова (Дмитрюкова) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1964
Рождение ребёнка
23.02.1983
Дочь: Завьялова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Чижов Сергей Валерьевич
Рождение ребёнка
04.10.1990
Дочь: Молькова Жанна Сергеевна
Отец ребёнка: Чижов Сергей Валерьевич
Рождение ребёнка
04.10.1990
Дочь: Хомина Оксана Сергеевна
Отец ребёнка: Чижов Сергей Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно