Чижова (Дмитрюкова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижова (Дмитрюкова) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1964

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1964

Отец: Дмитрюков Иван Андреевич

Мать: Дмитрюкова Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
23.02.1983

Дочь: Завьялова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Чижов Сергей Валерьевич

Рождение ребёнка
04.10.1990

Дочь: Молькова Жанна Сергеевна

Отец ребёнка: Чижов Сергей Валерьевич

Рождение ребёнка
04.10.1990

Дочь: Хомина Оксана Сергеевна

Отец ребёнка: Чижов Сергей Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чижов Сергей Валерьевич