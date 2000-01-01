Киселёва (Киселёва) Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1780 и 1781
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1780 и 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1800 и 1801
Дочь: Степанида Афанасьевна
Отец ребёнка: Киселёв Афанасий Семёнович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804
Дочь: Матрона Афанасьевна
Отец ребёнка: Киселёв Афанасий Семёнович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1811
Сын: Киселёв Павел Афанасьевич
Отец ребёнка: Киселёв Афанасий Семёнович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1816