Киселёва (Киселёва) Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва (Киселёва) Агафия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1780 и 1781

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1780 и 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1800 и 1801

Дочь: Степанида Афанасьевна

Отец ребёнка: Киселёв Афанасий Семёнович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804

Дочь: Матрона Афанасьевна

Отец ребёнка: Киселёв Афанасий Семёнович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1811

Сын: Киселёв Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Киселёв Афанасий Семёнович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1816
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