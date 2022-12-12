Банникова (Шаврыгина) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банникова (Шаврыгина) Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1955

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1981

Дочь: Шаврыгина Юлия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.06.1989

Дочь: Полуэктова Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Банников Василий Петрович

Рождение ребёнка
09.09.1990

Дочь: Банникова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Банников Василий Петрович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банников Василий Петрович

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