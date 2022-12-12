Банникова (Шаврыгина) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1981
Дочь: Шаврыгина Юлия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.06.1989
Дочь: Полуэктова Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Банников Василий Петрович
Рождение ребёнка
09.09.1990
Дочь: Банникова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Банников Василий Петрович
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно