Илюшин Александр Иванов
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1892 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/680dbd58-73ac-4113-9238-2082309cfbf6/119
Рождение ребёнка
05.12.1899 ст.
Дочь: Илюшина Анна Александрова
Мать ребёнка: Кормилицына Афимия Родионова
https://yandex.ru/archive/catalog/18cbddf0-267c-47f1-8818-cde255b77bf3/71
Смерть
Неизвестно