Илюшин Александр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлюшин Александр Иванов

Илюшин Александр Иванов

Место рождения

Козино, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Козино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
26.01.1892 ст.

Жена: Кормилицына Афимия Родионова

https://yandex.ru/archive/catalog/680dbd58-73ac-4113-9238-2082309cfbf6/119
Рождение ребёнка
05.12.1899 ст.

Дочь: Илюшина Анна Александрова

Мать ребёнка: Кормилицына Афимия Родионова

Козино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/18cbddf0-267c-47f1-8818-cde255b77bf3/71
Смерть
Неизвестно