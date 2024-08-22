Елев Иван Владимирович
Место рожденияг. Жигулевск
Дата рождения03.09.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга
Рождение ребёнка
29.01.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
16.12.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга