Елев Иван Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елев Иван Владимирович

Место рождения

г. Жигулевск

Дата рождения

03.09.1983

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1948 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1983

Отец: Елев Владимир Алексеевич

Мать: Елева (Иргизова) Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

Рождение ребёнка
29.01.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
16.12.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

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