Гаврикова Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова Екатерина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1928

Дата смерти

15.06.2000

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1928

Отец: Макеев Фёдор

Мать: Макеева Пилогея Стефановна

Рождение ребёнка
15.03.1956

Дочь: Казачкина Галина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.03.1958

Дочь: Носова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Гавриков Николай Тихонович

Стародубцево, Орловский район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Валерий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
15.06.2000
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