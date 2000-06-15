Гаврикова Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1928
Дата смерти15.06.2000
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1928
Отец: Макеев Фёдор
Рождение ребёнка
15.03.1956
Дочь: Казачкина Галина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.03.1958
Дочь: Носова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Гавриков Николай Тихонович
Стародубцево, Орловский район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Валерий Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
15.06.2000