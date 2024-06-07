Горбунов Степан Анфимович 26.01.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горбунов Степан Анфимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1907

Дата смерти

30.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1907

Отец: не указан

Мать: Горбунова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Анна Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Радион Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1941

Сын: Горбунов Леонид Степанович

Мать ребёнка: Горбунова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Печенина (Горбунова) Лидия Степановна

Мать ребёнка: Горбунова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
23.03.1943

Сын: Горбунов Юрий Степанович

Мать ребёнка: Горбунова Наталья Владимировна

Жерновка, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
30.03.1982

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