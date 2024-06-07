Горбунов Степан Анфимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1907
Дата смерти30.03.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1907
Отец: не указан
Мать: Горбунова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Анна Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Радион Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1941
Сын: Горбунов Леонид Степанович
Мать ребёнка: Горбунова Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Печенина (Горбунова) Лидия Степановна
Мать ребёнка: Горбунова Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
23.03.1943
Мать ребёнка: Горбунова Наталья Владимировна
Жерновка, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
30.03.1982