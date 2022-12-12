Пётр Войнов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Войнова Мелания (Меланья)
Пётр и Меланья жили небогато. В том же селе Суховка одно время был сельским старостой Иван Сёмин, «кулак» и будущий тесть Василия Петровича.
Рождение ребёнка
1905
Сын: Войнов Александр Петрович
Мать ребёнка: Войнова Мелания (Меланья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Войнова Александра Петровна
Мать ребёнка: Войнова Мелания (Меланья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Войнова Анна Петровна
Мать ребёнка: Войнова Мелания (Меланья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Войнова Параскева Петровна
Мать ребёнка: Войнова Мелания (Меланья)
Смерть
Неизвестно