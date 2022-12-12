Пётр Войнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПётр Войнов

Пётр Войнов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Войнов Василий Петрович

Мать ребёнка: Войнова Мелания (Меланья)

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Пётр и Меланья жили небогато. В том же селе Суховка одно время был сельским старостой Иван Сёмин, «кулак» и будущий тесть Василия Петровича.
Рождение ребёнка
1905

Сын: Войнов Александр Петрович

Мать ребёнка: Войнова Мелания (Меланья)

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Войнова Александра Петровна

Мать ребёнка: Войнова Мелания (Меланья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Войнова Анна Петровна

Мать ребёнка: Войнова Мелания (Меланья)

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Войнова Параскева Петровна

Мать ребёнка: Войнова Мелания (Меланья)

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close