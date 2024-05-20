Бруданова Пелагея Васильева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бруданова Пелагея Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бруданов Самойла Павлов

Рождение ребёнка
1871 ст.

Сын: Бруданов Михаил Самойлович

Отец ребёнка: Бруданов Самойла Павлов

Бражкино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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